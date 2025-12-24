Acodeco registra casi mil quejas por incumplimiento de garantía en 2025

Entre enero y noviembre de 2025, la Autoridad de Protección al Consumidor ha recibido 996 quejas por incumplimiento de garantía, por una cuantía de $7,700,928.35.

De acuerdo con la entidad, esta falta constituye el principal motivo de descontento de denuncias por parte de los consumidores panameños durante todo el año.

Ante esta situación, la entidad recalca la importancia de que los términos y condiciones de la garantía consten por escrito, de forma clara y precisa.

Además, enfatiza que la garantía puede incorporarse al contrato de compraventa o consignarse en un documento separado, que forme parte del contrato o de la factura correspondiente.

El documento debe contener: nombre y dirección de las partes, la descripción técnica del bien (marca, serie, modelo), la fecha exacta de entrega y la duración del periodo de cobertura. Asimismo, el proveedor debe especificar claramente los riesgos cubiertos, los excluidos y el lugar físico donde se debe tramitar cualquier reclamación.