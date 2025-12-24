Estudiantes en Colón hacen estudio de lago artificial

El cuidado que se debe dar al lago artificial en la comunidad Alto de Los Lagos en el corregimiento de Cristóbal Este en Colón, como evitar la contaminación a este cuerpo de agua por parte de los residentes, fue una de las recomendaciones hechas por estudiantes de octavo y noveno grado del Centro Educativo Santa María de Belén, situado en esta misma población.

Este lago alberga algunas especies como tortugas y lagartos que han tomado este lugar como su hábitat natural.

Los estudiantes titularon su estudio de campo “Estudio de la calidad del agua y biodiversidad del lago artificial del residencial Altos de los Lagos”.

Durante la jornada, los estudiantes expusieron los objetivos del estudio, la metodología aplicada, los principales resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas, producto de un proceso que incluyó trabajos de campo, recolección y análisis de datos.

La iniciativa permitió fortalecer el pensamiento científico, la responsabilidad ambiental y la vinculación de la comunidad educativa con su entorno natural.

Este tipo de participación estudiantil resulta fundamental, debido a que contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas, al tiempo que transforma el aprendizaje teórico en experiencias prácticas.

Estas iniciativas estimulan la curiosidad, promueven vocaciones científicas y fortalecen habilidades, preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos reales y para su futuro académico y profesional.