Nacional - 24/12/25 - 12:00 AM

Estudiantes en Colón hacen estudio de lago artificial

Por: Diómedes Sánchez S. Crítica -

El cuidado que se debe dar al lago artificial en la comunidad Alto de Los Lagos en el corregimiento de Cristóbal Este en Colón, como evitar la contaminación a este cuerpo de agua por parte de los residentes, fue una de las recomendaciones hechas por estudiantes de octavo y noveno grado del Centro Educativo Santa María de Belén, situado en esta misma población.

Este lago alberga algunas especies como tortugas y lagartos que han tomado este lugar como su hábitat natural.

Los estudiantes titularon su estudio de campo “Estudio de la calidad del agua y biodiversidad del lago artificial del residencial Altos de los Lagos”.

Durante la jornada, los estudiantes expusieron los objetivos del estudio, la metodología aplicada, los principales resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas, producto de un proceso que incluyó trabajos de campo, recolección y análisis de datos.

La iniciativa permitió fortalecer el pensamiento científico, la responsabilidad ambiental y la vinculación de la comunidad educativa con su entorno natural.

Este tipo de participación estudiantil resulta fundamental, debido a que contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas, al tiempo que transforma el aprendizaje teórico en experiencias prácticas.

Te puede interesar

Estudiantes en Colón hacen estudio de lago artificial

Estudiantes en Colón hacen estudio de lago artificial

 Diciembre 24, 2025
El Real Madrid cede a Endrick al Lyon hasta el final de la temporada

El Real Madrid cede a Endrick al Lyon hasta el final de la temporada

 Diciembre 24, 2025
Banco de Bogotá adquiere portafolio de clientes de Itaú en Colombia y Panamá

Banco de Bogotá adquiere portafolio de clientes de Itaú en Colombia y Panamá

 Diciembre 24, 2025
Aprueban adenda para servicio de recaudo en el Metro de Panamá

Aprueban adenda para servicio de recaudo en el Metro de Panamá

 Diciembre 24, 2025
Meneses seguirá en prisión; juez le niega cambio de medida cautelar

Meneses seguirá en prisión; juez le niega cambio de medida cautelar

 Diciembre 24, 2025

Estas iniciativas estimulan la curiosidad, promueven vocaciones científicas y fortalecen habilidades, preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos reales y para su futuro académico y profesional.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia en Dolega: adulto mayor muere atragantado con carne

Tragedia en Dolega: adulto mayor muere atragantado con carne
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí