Aprueban adenda para servicio de recaudo en el Metro de Panamá

El Consejo de Gabinete aprobó ayer la Resolución N°146-25, que autoriza la contratación mediante procedimiento excepcional entre Metro de Panamá, S.A. (MPSA) y la empresa Sociedad Nacional de Procesamiento de Datos, S.A. (SONDA, S.A.), para el servicio de recaudo de pasajes, administración financiera y mantenimiento de los equipos de validación y cobro de pasajes en las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá.

La contratación fue autorizada por un costo de 11 millones 85 mil 673 balboas con 14 centavos y tendrá un plazo de 38 meses.

Además, se anunció que de manera paralela se ha avanzado en la elaboración del pliego de cargos del procedimiento de selección de contratista para la contratación de un nuevo operador del sistema de administración financiera y recaudo de los pasajes con una vigencia de diez (10) años.

Todo esto luego de un riguroso proceso de análisis que determinó que lo más recomendable era aumentar seis meses la vigencia del procedimiento excepcional y añadir la renovación parcial de equipamiento (validadores, servidores y “switch”), con el objetivo de ganar tiempo mientras se concreta el plan de pagos y financiamiento del acto público y renovar equipamiento que ya no se cuenta con soporte técnico ni repuestos.

