Meneses seguirá en prisión; juez le niega cambio de medida cautelar

El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Luis Ceballos, negó este martes la solicitud de cambio de medida cautelar del exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, imputado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

En la audiencia, que se realizó en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora, el juzgador decidió mantener la detención provisional al considerar que persisten los riesgos procesales que motivaron su imposición, que se dio el pasado 8 de julio por la jueza de garantías Marisol Ortega.

El Tribunal indicó que los elementos de vinculación se han fortalecido y que los riesgos procesales de afectar medios de prueba, así como la naturaleza del delito, no han variado.

El defensor particular anunció la interposición de un recurso de apelación. La audiencia para resolver dicho recurso fue programada para el próximo 15 de enero, a las 8:00 a.m., en la sala 2 del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

Cabe destacar que Meneses estuvo conectado vía internet desde el Centro Penitenciario La Nueva Joya, donde permanece detenido.

Este caso se originó a partir de una auditoría preliminar realizada por la Contraloría General de la República, la cual reveló múltiples irregularidades en la administración del IFARHU durante el quinquenio pasado. Durante este proceso se reveló un aumento patrimonial de 419,331 dólares.

Además, Meneses también está bajo investigación por peculado de uso, malversación de fondos públicos y extralimitación de funciones, debido a la entrega de auxilios económicos a hijos de políticos y empresarios.

