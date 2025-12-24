Nacional - 24/12/25 - 12:00 AM

Banco de Bogotá adquiere portafolio de clientes de Itaú en Colombia y Panamá

Por: Redacción EFE -

El Banco de Bogotá, que hace parte del conglomerado colombiano Grupo Aval, anunció este lunes que llegó a un acuerdo para la adquisición del portafolio de clientes del "negocio de persona natural" del banco brasileño Itaú en Colombia y Panamá.

Con esta operación, el banco colombiano busca adquirir los activos y pasivos de unos 267.000 clientes, que pueden sumar, según sus estimaciones, 6,5 billones de pesos (unos 1.700 millones de dólares) en créditos de consumo y vivienda y 4,1 billones de pesos (unos 1.079 millones de dólares) en depósitos.

Una vez se cierre la transacción, la entidad tendrá una participación de mercado adicional en la banca colombiana del 1,7 % en cartera de consumo, de 2,6 % en cartera de vivienda y 1,7 % en depósitos de persona natural.

"Es un paso que mejora nuestra escala, complementa nuestro portafolio y refuerza la solidez con la que competimos en este mercado. Confiamos en Colombia y en el potencial de su economía, y seguiremos avanzando con disciplina para generar valor y acompañar el progreso de nuestros clientes", agregó presidente del Banco de Bogotá, César Prado.

Itaú, por su parte, afirmó en un comunicado que esta operación hace parte de "un proceso de ajuste en su estrategia para enfocar sus operaciones en Itaú Corporate, que agrupa todos los negocios de personas jurídicas en Colombia y Panamá, en tesorería, y en las filiales Itaú Comisionista de Bolsa, Itaú Fiduciaria e Itaú Panamá".

