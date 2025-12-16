Acodeco: San Miguelito tiene la cena navideña más barata

De acuerdo con los últimos monitoreos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), San Miguelito registra el costo más bajo de la cena navideña entre varios sectores del área metropolitana.

Los números no salen de un escritorio, salen de la calle. Las encuestas se realizaron entre el 5 y el 15 de diciembre en supermercados de siete sectores, tomando como base una cena básica para cuatro personas, sin marcas específicas, solo precios reales, los más bajos disponibles.

Todo depende de lo que se ponga en la mesa. Con unas 10 libras de proteína, en San Miguelito la cena navideña tiene estos costos aproximados: con jamón B/.74.34, con pavo B/.64.27, con pavipollo B/.62.30 y con pollo B/.55.10. En comparación con otros sectores, es la opción más económica para las familias.

Mientras en lugares como Bella Vista o Pueblo Nuevo el precio se dispara, en San Miguelito todavía se puede resolver la Navidad sin que el bolsillo quede vacío. Por ejemplo, una cena con jamón en Pueblo Nuevo puede llegar hasta B/.96.85, una diferencia que pesa cuando hay que estirar el salario.

Desde Acodeco explican que este monitoreo se hace todos los años para orientar a la gente sobre cuánto necesita presupuestar. La medición incluye 15 categorías de productos, como pan de rosca, frutas, legumbres, arroz, nueces, vegetales enlatados y las proteínas, aunque el levantamiento puede superar los 100 productos, ya que se revisan todas las marcas disponibles.

La entidad también recuerda que la mayoría de estos precios están bajo libre oferta y demanda, con excepción del pollo entero Panamá, por lo que comparar antes de comprar sigue siendo clave.

Al final, los datos dejan un mensaje claro: en San Miguelito, la Navidad sigue siendo más accesible, y para muchas familias, eso hace toda la diferencia.