No hay A(H3N2), pero Minsa recomenda vacunarse

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró este martes un llamado directo a la población: vacunarse contra la influenza y no bajar la guardia frente a los virus respiratorios que siguen circulando en el país.

La advertencia llega en un contexto donde Panamá no registra casos de la variante A(H3N2), subtipo K, pero sí mantiene una vigilancia activa.

Las autoridades sanitarias aclararon que esta variante, detectada en Europa y América, no es un virus nuevo ni representa una pandemia.

Se trata de un virus estacional que puede ser más contagioso, pero no presenta altos niveles de gravedad o letalidad, siempre que se detecte a tiempo y la población esté vacunada.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, explicó que desde hace dos semanas se emitió una circular a todas las regiones de salud para reforzar el diagnóstico temprano, identificar signos de alarma y garantizar atención oportuna, especialmente en pacientes con enfermedades preexistentes.

Gil subrayó que la vacunación sigue siendo la principal herramienta de prevención, ya que reduce de forma significativa las hospitalizaciones y las complicaciones asociadas a la influenza.

Por su parte, el jefe del Departamento de Epidemiología del Minsa, Blas Armién, informó que en el país ya se han aplicado 1,280,982 dosis de la vacuna contra la influenza, lo que ha permitido disminuir los casos graves.

Las cifras reflejan una realidad preocupante: 97 personas han fallecido por influenza, de las cuales el 85% no estaba vacunado y el 90% presentaba condiciones de salud previas.

Ante este escenario, el Minsa insiste en medidas básicas pero necesarias: no automedicarse, acudir a los centros de salud ante los primeros síntomas, usar mascarilla cuando se presenten cuadros respiratorios, evitar aglomeraciones, mantener una correcta higiene de manos y reforzar el autocuidado, especialmente para proteger a adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La vacuna contra la influenza está disponible de manera gratuita en todos los centros de salud y policentros de la Región Metropolitana, San Miguelito, Panamá Norte, Colón y Coclé.

El mensaje es claro: la prevención no es alarma, es responsabilidad, y vacunarse sigue siendo una decisión que puede marcar la diferencia.