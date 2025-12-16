Menos trámites y más digital: MICI lanza nueva plataforma para inversionistas

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) lanzó una nueva plataforma digital para el programa de Inversionista Calificado, con el objetivo de reducir la burocracia y agilizar los procesos.

Según explicó el ministro Julio Moltó, ahora los interesados podrán registrar documentos, dar seguimiento a sus trámites y conocer en qué etapa se encuentra su solicitud, sin necesidad de acudir físicamente a la institución.

La plataforma también permite subir documentos, recibir notificaciones y generar estadísticas, lo que facilita la coordinación con otras entidades del Estado.

Datos oficiales del MICI revelan que en los últimos cinco años se han recibido al menos 613 solicitudes bajo este programa, una cifra que el Gobierno espera aumentar con la digitalización del proceso.

Las declaraciones se dieron durante el acto oficial de lanzamiento de la herramienta, que forma parte del plan del Ejecutivo de modernizar el Estado y hacer más eficiente la gestión pública.