Nacional - 16/12/25 - 06:11 PM

Gabinete aprueba compra de helicóptero de más de $10 millones para el Senan

 

Por: Redacción / Crítica -

El Consejo de Gabinete aprobó la compra de un helicóptero para el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), valorado en 10 millones 197 mil 440 balboas.

Se aprobó una resolución que autoriza, mediante procedimiento excepcional, la contratación entre el Ministerio de Seguridad Pública y la empresa Agusta Westland Philadelphia Corporation (AWPC) para el suministro de un helicóptero de uso mixto modelo AW169.

De acuerdo a las autoridades.: el SENAN ha visto reducidas sus capacidades operativas, especialmente en su flota aérea, clave para misiones de seguridad, ayuda humanitaria y apoyo social, sobre todo en comunidades de difícil acceso.

Según lo expuesto ante el Consejo de Ministros, el helicóptero ofrece mayor eficiencia en consumo de combustible, menores costos de mantenimiento y un desempeño óptimo tanto en vuelo visual como instrumental. 

Esta nueva aeronave, equipada con aviónica de última tecnología y motores Pratt & Whitney PW210A, permitirá al país fortalece su capacidad de respuesta inmediata

DE acuerdo a las autoridades, estos medios aéreos permitirán evacuaciones médicas urgentes, rescates en áreas remotas y atención rápida ante desastres naturales, cuando el tiempo y la geografía juegan en contra.

Diciembre 16, 2025
