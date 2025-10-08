Acribillado en la Frangipani mató a ciclista Mónica Licona en 2015

La Avenida Frangipani se tiñó de sangre, las balas sonaron y el plomo quedó. El infierno se desató cuando sicarios emboscaron y dispararon más de 15 tiros a Enrique Jaén Chérigo, el sujeto que en 2015 le arrebató la vida a la ciclista Mónica Licona.

Chérigo, de 33 años, iba al volante de su camioneta Kia Sportage cuando los pistoleros, sin piedad ni aviso, abrieron fuego. Las ráfagas convirtiendo su auto en una coladera de metal retorcido.

Testigos describieron el tiroteo en Panamá como una lluvia de "triquitraques", pero de balas que buscaban un solo blanco.

Más de diez impactos se contaron en la ventana del conductor, fulminando Jaén dentro del vehículo. El caos fue total: la balacera se desató cerca del Hospital Santa Fe, paralizando el tráfico y desatando el pánico.

La Policía y agentes de la DIJ acordonaron la zona, Al identificar al fallecido, la sorpresa fue mayúscula: ¡Era él! El mismo hombre condenado por el atropello fatal de la ciclista Mónica Licona ocurrido en septiembre de 2015 en la Cinta Costera y que, además, arrastraba un oscuro pasado de asaltos y porte ilegal de armas.

Las investigaciones inician.

