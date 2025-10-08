Activan plan de contingencia para pacientes renales en Colón

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ha adoptado medidas urgentes para garantizar el restablecimiento de la atención a los pacientes de hemodiálisis del Centro de Atención para Pacientes Renales (CAIPIR) en la provincia de Colón.

La decisión se dio luego de que, el martes, un grupo de pacientes y familiares cerraran la carretera Panamá-Colón en protesta por el mal funcionamiento de una máquina esencial para su tratamiento.

Tras esta manifestación, se realizó una reunión entre los pacientes, representantes de la empresa encargada del mantenimiento de los equipos y la Dirección Institucional de la CSS en Colón. Como resultado, se acordó la puesta en marcha de un plan de contingencia que contempla la limpieza del tanque de ósmosis —que suministra agua a los equipos— y la ampliación del horario de atención.

Además, la CSS anunció que fiscalizará a la empresa proveedora Davita para que cumpla con sus obligaciones contractuales y ejecute las acciones necesarias para mejorar el sistema de bombeo y el llenado del tanque de ósmosis en esta instalación médica.

Cabe señalar que la atención del primer turno del CAIPIR fue suspendida temporalmente el martes en la mañana, debido a fallas en el sistema externo de suministro de agua potable, lo que impidió abastecer el tanque de ósmosis.

Con este plan, se espera garantizar la atención continua de los pacientes en los tres turnos diarios del centro.