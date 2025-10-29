Nacional - 29/10/25 - 12:00 AM

Actividad económica de Panamá crece un 4,24% entre enero y agosto

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Panamá acumuló un incremento del 4,24 % en los primeros ocho meses de 2025, con un crecimiento del 1,61 % interanual a agosto pasado impulsado por sectores como el transporte, finanzas y turismo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

La expansión de agosto de 1,61 % muestra una clara ralentización de la economía al comprarse con el 2,83 % reportado en el mismo mes de 2024, de acuerdo con los datos que el Inec difunde este martes.

El IMAE, que es un indicador de producción que permite aproximar la senda del crecimiento económico del país, fue impulsado a nivel interanual por los sectores de transporte, almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera; hoteles y restaurantes; y actividades comunitarias sociales y personales de servicios.

Al explicar el resultado interanual del indicador, el ente estadístico señala el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones, en su conjunto, mantuvo la senda de crecimiento impulsado principalmente por el dinamismo del Canal de Panamá, reflejado en el aumento de los ingresos por peajes y el incremento de las toneladas netas. Aunque también contribuyeron el transporte aéreo y el tráfico de contenedores en el sistema portuario nacional.

Por otra parte, entre las actividades económicas que mostraron variaciones negativas están la industria manufacturera; el agro, la pesca, la construcción y el comercio.

El producto interno bruto (PIB) de Panamá creció un 2,9 % en 2024 impulsado por el comercio y el consumo interno, aunque marcado por el lastre del abrupto cierre de una gran mina de cobre que ha ralentizado su ritmo de expansión.

El Gobierno panameño mantiene la expectativa de un crecimiento económico del 4 % para este año.

