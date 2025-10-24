Nacional - 24/10/25 - 11:36 AM

Adelantan el "chen chen" a jubilados por las Fiestas Patrias

El pago se realizará mediante depósito bancario (ACH) y cheques, como es habitual.

 

Por: Redacción / Web -

La Caja de Seguro Social (CSS) ha anunciado que adelantará el pago del "chen chen" a los jubilados y pensionados para la primera quincena de noviembre de 2025. 
 

El depósito se realizará el viernes 31 de octubre, debido a que la fecha habitual de pago coincide con los días de asueto por las Fiestas Patrias.

Este adelanto busca garantizar que los beneficiarios del programa de Invalidez, Vejez y Muerte reciban sus pagos sin inconvenientes durante el período festivo. 

