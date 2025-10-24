Adiós al BDA: Nace el Instituto de Fomento Agropecuario

¡Cambio en el agro! El presidente José Raúl Mulino anunció este jueves la transformación del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) en el Instituto de Fomento Agropecuario (IFA), una nueva entidad que busca darle oxígeno al campo panameño y mejorar el respaldo financiero a los pequeños productores.

El anuncio se dio durante un Consejo de Gabinete Extraordinario Ampliado realizado en el Centro de Convenciones Hotel Gran David, donde el mandatario presentó un informe de proyectos para reactivar la economía veragüense.

Según explicó Mulino, el nuevo Instituto reemplazará la estructura del BDA para garantizar una administración más responsable y sostenible, enfocada en el desarrollo rural y la productividad agrícola. El Banco Nacional de Panamá acompañará la transición y apoyará al IFA tras evaluar las operaciones del antiguo BDA.

Durante el evento, el Gobierno entregó 41 préstamos por un total de B/.793,599.00 a micro y pequeños productores de Veraguas, como parte del impulso al agro. Además, se anunciaron B/.7.3 millones en préstamos adicionales para productores en todo el país.

El gerente general del Banco Nacional, Javier Carrizo, reveló que el BDA acumulaba más de 200 millones de dólares en pérdidas, con activos deteriorados y cuentas incobrables que alcanzaban los 60 millones de dólares.

El Gobierno Nacional aseguró que el proceso de transición no afectará los servicios de financiamiento y que se garantizará el acompañamiento técnico a los productores.

Con esta movida, el Ejecutivo apuesta por revivir el sector agropecuario panameño y generar nuevas oportunidades para los jóvenes del campo, fortaleciendo la seguridad alimentaria del país.