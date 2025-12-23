Nacional - 23/12/25 - 12:00 AM

Adjudican por $5,96 millones la restauración de la Plaza de Francia

Por: Redacción Crítica -

El Ministerio de Cultura (MiCultura) informó la adjudicación del proyecto de restauración integral y puesta en valor de la Plaza de Francia, uno de los espacios más emblemáticos del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de San Felipe.

El contrato correspondiente al acto público 2025-0-28-01-08-LP-000014 fue concedido a la empresa Administradora de Proyectos de Construcción S.A. (Aprocosa) por un monto de $5,963,217.00.

El proyecto tendrá un plazo total de ejecución de 30 meses y comprende un área de intervención de 7,120.04 metros², de los cuales 5,777.48 corresponden a superficies sujetas a restauración, incluyendo la Plaza de Francia, áreas verdes, hemiciclo, muralla colonial y un tramo del Paseo Esteban Huertas (Finca N.° 321003).

Su ejecución está dividida en cinco fases principales, planificadas para garantizar la conservación del valor histórico del sitio y la mejora de su infraestructura urbana y patrimonial, informó MiCultura en una nota de prensa.

