Adrenalina en Autódromo: Street Legal y Superbike dejan resultados impactantes

Autódromo Panamá se convirtió en un volcán de velocidad este domingo! Con el rugido ensordecedor de motores y una competencia al límite, la jornada confirmó a nuevos líderes y encendió la mecha para la gran final de temporada.

Tanto los autos de Street Legal como las motos Superbike ofrecieron una descarga de pura adrenalina que el público no olvidará.

🏁 Street Legal

Los autos en la categoría Street Legal demostraron su potencia y precisión. En la Categoría A, Víctor Chung se llevó el primer lugar con una actuación dominante, superando a Enrique Noriega y Javier Brandao. Por su parte, la Categoría B fue para Winston Colmenares, quien se impuso a Antonio Barría y a Daniel De Gracia.

🏍 Categorías Superbike

La acción continuó con las motocicletas, que vieron a pilotos nacionales e internacionales luchar por la gloria. En la categoría élite, Superbike 1000 Experto, Daniel Gillette se alzó con la victoria, seguido de Santiago Alzate y el piloto de Guatemala, Enrique Echavarría. En la Superbike 600 Experto, Ángelo Perdomo se llevó el primer lugar, con Rassiel Morán y Miguel Guerrero completando el podio.

Los ganadores en las categorías de menor cilindraje y experiencia fueron: Ricardo Sánchez en Superbike Moto 3; César Berrío en Superbike 1000 Novato (donde Katy Barragán se llevó un tercer lugar); y Alberto Méndez en Superbike 600 Novato, con el colombiano Andrés Rodríguez en el tercer escalón.

Finalmente, Roberto Wen se destacó en la 1000 Pre-Experto, y Daniel Trujillo en la 600 Pre-Experto.

Este evento marca un hito para el automovilismo panameño y consolida a Autódromo Panamá como un punto de referencia clave para el deporte de motor en la región, donde se combina la alta velocidad y un ambiente festivo, con los más altos estándares de seguridad.

Además de la acción en la pista, hubo diversión para toda la familia, incluyendo un tobogán y entretenimiento especial para los más pequeños.

🌎 Carrera Internacional el 26 de Octubre

¡La temporada está por culminar! Autódromo Panamá tiene el honor de anunciar la Carrera Internacional de Velocidad, donde todo se define.

Este evento no solo contará con la participación de pilotos de talla regional e internacional, sino que será el escenario donde los corredores sumarán los últimos puntos cruciales para coronarse campeones de la temporada. ¡Cada segundo en la pista contará en esta prueba decisiva!

Detalles del Próximo Evento: