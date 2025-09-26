Aeronáutica Civil participa de la 42.ª Asamblea de la OACI

La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC), liderada por el director general, Rafael Bárcenas Chiari, participa en la 42.ª Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que se lleva a cabo en Montreal, Canadá, reafirmando el compromiso del país con la seguridad, la eficiencia y la cooperación internacional en materia de aviación civil.

En este marco, Panamá presentará una nota de estudio sobre la experiencia de implementación del Programa OSS en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, iniciativa que cuenta con el respaldo de la mayoría de los Estados de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC).

La Asamblea de la OACI, órgano soberano de la Organización, reúne cada tres años a los 193 Estados miembros, junto a organismos internacionales, para definir la política global de la aviación civil en aspectos técnicos, económicos, jurídicos y de cooperación. Las decisiones adoptadas en este foro guiarán el trabajo de los órganos de la OACI y de los Estados miembros durante el próximo trienio.