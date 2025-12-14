Aeronavales frenan cargamento de más de 3 toneladas rumbo a Europa

En silencio, sin cámaras y con el pulso firme, las unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) dieron un nuevo golpe al narcotráfico internacional. Más de 3 toneladas de presunta sustancia ilícita fueron incautadas dentro de un contenedor que transitaba por Panamá con destino final en Europa, utilizando la ruta marítima como fachada.

La operación se desarrolló en una terminal portuaria del Caribe, en la provincia de Colón, donde unidades de la Sección de Inteligencia Portuaria detectaron irregularidades durante labores de perfilamiento de contenedores a bordo de un buque mercante. Algo no cuadraba: el sello de seguridad del contenedor presentaba anomalías, una señal que encendió las alertas.

Al abrir el contenedor, el hallazgo fue contundente. En su interior había 77 sacos, que contenían 3,205 paquetes de presunta sustancia ilícita, aún por determinar. La carga había salido de Puerto Bolívar, Ecuador, pasó por Antwerp, Bélgica, y tenía como destino final Helsingborg, Suecia, confirmando el alcance transnacional de estas redes criminales.

La diligencia de allanamiento y registro se realizó en coordinación y bajo instrucciones de la Fiscalía de Drogas de Colón, cumpliendo los protocolos legales y de seguridad establecidos.

Este decomiso no es un hecho aislado. En lo que va del año, el Senan ha logrado incautar 59,486 paquetes de sustancias ilícitas, mediante 126 operaciones ejecutadas a lo largo y ancho del país.