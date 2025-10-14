Agurto y Villalobos pasan el filtro de Credenciales

En medio de interrogantes de cómo mejorar los tiempos en la administración de justicia y otros asuntos relacionados, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendó la ratificación de Gisela Agurto Ayala y Carlos Villalobos Jaén, como magistrados de la Sala Tercera y Primera de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente.

Sobre el reciente aumento salarial a $14 mil aprobados por insistencia por los magistrados del Supremo panameño, Agurto no quiso valorar la decisión, mientras que Villalobos reconoció que choca con la realidad nacional, pero tiene que valorarla.

Sobre si lo merecen, el magistrado designado dijo que el trabajo se realiza, aunque no con la prontitud que se desea.

Y entrando en el tema de la prontitud que se desea para un sistema que se demora mucho en dar resultados, Villalobos reconoció que como litigante se ha encontrado con casos que demoran entre 7 y 9 años y tuvo uno en particular que duró casi 25 años.

Reconoció que la resolución ha bajado y ahora pueden resolverse entre tres y cinco años, no obstante, el evitar la mora judicial es una acción que se debe realizar en conjunto, a su juicio.

“Hay que hacerle entender a los actores cuál es su propósito”, resaltó Villalobos, agregando que se requiere más derecho sustantivo y menos derecho procesal para que la justicia avance.