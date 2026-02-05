Ahora sí arranca el nuevo hospital Oncológico tras años de cuentos

Inicia construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional

Este miércoles inició la construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional (ION) en la Ciudad de la Salud, un proyecto valorado en 72 millones de dólares que busca fortalecer la atención del cáncer en Panamá.

La obra forma parte de la estrategia gubernamental para modernizar, agilizar y humanizar los servicios del sistema público de salud.

Mulino: “Había promesas, pero no obras”

Durante el acto de inicio, el presidente José Raúl Mulino cuestionó los retrasos históricos en infraestructura oncológica.

“Son trece años de promesas incumplidas; obras impresionantes en el papel, pero nada en la realidad”.

El mandatario aseguró que era urgente ordenar el sector ante la alta demanda y limitaciones del actual instituto.

Infraestructura moderna para pacientes oncológicos

El nuevo edificio tendrá nueve niveles destinados a atención ambulatoria y administración de quimioterapia, además de 92 consultorios distribuidos en más de 15 especialidades.

Contará con una superficie total de 19,670 metros cuadrados.

Equipamiento y servicios especializados

La obra incluirá:

Sala de quimioterapia con 80 sillones

Seis camas para tratamientos prolongados

Laboratorio clínico y molecular en hematología

Farmacia oncológica

Banco de sangre

Áreas administrativas y comedores

También tendrá un estacionamiento de seis niveles con capacidad para 272 vehículos.

Plazo de construcción y ejecución

El contrato fue adjudicado a Riga Services por 72 millones de dólares, con un plazo inicial de 26 meses.

No obstante, el presidente solicitó reducirlo a 22 meses para inaugurar la obra en octubre de 2027.

Proyecto integrado de salud pública

La construcción se desarrolla bajo el convenio entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) para optimizar los servicios de la Ciudad de la Salud.

El director de la CSS, Dino Mon, afirmó que el proyecto permitirá organizar mejor la atención médica y reducir los tiempos de espera para pacientes oncológicos.