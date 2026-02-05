“Médicos con Corazón”: voluntariado para salvar tiempo y vidas

CSS lanza programa “Médicos con Corazón” para reducir mora quirúrgica

La Primera Dama y la Caja de Seguro Social (CSS) presentaron el programa “Médicos con Corazón”, una iniciativa orientada a disminuir la mora quirúrgica y facilitar la atención médica a pacientes que esperan cirugías en Panamá.

Durante el acto de lanzamiento se entregó de forma simbólica el chaleco del programa a la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, quien destacó el compromiso y la vocación de los médicos especialistas voluntarios que donan su tiempo para ayudar a otros dentro del sistema público de salud.

Estrategia para enfrentar las cirugías atrasadas

La mora quirúrgica en la CSS continúa siendo uno de los principales retos del sistema de salud panameño, impulsada por la falta de especialistas y el aumento sostenido de pacientes en lista de espera.

Con este nuevo programa, la Caja de Seguro Social busca dar respuesta utilizando de manera más eficiente su infraestructura hospitalaria y sumando el respaldo solidario del personal médico.

Convocatoria abierta a especialistas

Los médicos interesados en participar pueden inscribirse de forma voluntaria a través de la plataforma digital de la CSS Panamá.

El objetivo central es acortar los tiempos de espera de cirugías, mejorar la calidad de la atención médica y devolver la confianza a los asegurados que dependen del sistema público de salud.