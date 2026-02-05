Nacional - 05/2/26 - 12:00 AM

Minería responsable despierta interés en Feria de La Chorrera

Más de 2,400 personas visitaron el stand interactivo de Cobre Panamá durante la Feria Internacional de La Chorrera, donde se promovió el diálogo ciudadano sobre minería responsable y desarrollo sostenible.

 

Por: Redacción. -

Cobre Panamá conecta con miles en Feria de La Chorrera

Con un promedio de más de 2,400 visitantes, Cobre Panamá concluyó su participación en la Feria Internacional de La Chorrera, realizada del 21 de enero al 1 de febrero, consolidando su stand como un punto clave de encuentro entre la ciudadanía y la información sobre minería responsable.

Espacio de diálogo ciudadano

El stand interactivo fue transformado en un entorno de conversación directa, donde los asistentes no solo recibieron información, sino que también plantearon inquietudes, intercambiaron ideas y profundizaron su conocimiento sobre los proyectos de minería moderna en el país.

El flujo constante de visitantes evidenció una demanda activa por comprender cómo funciona la industria minera y cuál es su relación con el desarrollo social, ambiental y económico de Panamá.

Interés creciente por la información minera

“Recibir a más de dos mil personas confirma que existe un interés real por informarse y dialogar. Este nivel de participación es una motivación para seguir abriendo espacios donde la gente pueda preguntar, entender y formar su propia opinión a partir de información clara y transparente”, señaló Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

