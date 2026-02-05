Testigo clave niega nexo entre Odebrecht y BPA

Audiencia del caso Odebrecht entra en fase clave

La audiencia del caso Odebrecht en Panamá continúa en la etapa de evacuación de pruebas testimoniales y periciales. Durante la sesión del miércoles, el testigo Juan Cejudo Peña, exfuncionario de la Banca Privada de Andorra (BPA), aseguró que nunca existió una relación directa entre esa entidad financiera y la constructora brasileña Norberto Odebrecht.

BPA nunca tuvo a Odebrecht como cliente

Ante consultas de la fiscalía, Cejudo Peña afirmó que la empresa no era cliente del banco. Explicó que el único contacto registrado se limitó a acercamientos de directivos de la constructora para exponer la conveniencia de realizar operaciones mediante estructuras financieras legales en ese país.

También precisó que la entidad bancaria realizaba auditorías externas anuales para fiscalizar sus operaciones, por lo que durante el periodo investigado (2009-2014) estos controles debieron ejecutarse con normalidad.

Defensa destaca valor del testimonio

Según la abogada Alma Cortés, la declaración confirma que la BPA nunca manejó cuentas de Odebrecht y que las confusiones surgieron a raíz de cartas enviadas por una comisión estadounidense, las cuales —indicó— posteriormente fueron revocadas al estar vinculadas a casos específicos.

La jurista subrayó que en estas declaraciones no se menciona a empresas panameñas ni se cuestiona directamente a la constructora, reiterando la inexistencia de un nexo financiero.

Oficial de cumplimiento respalda versión

El testimonio fue respaldado por Santiago de Roselló Piera, exoficial de cumplimiento de la Banca Privada de Andorra, quien señaló que su departamento no detectó irregularidades en cuentas asociadas a Odebrecht.

Explicó además que cuando se identifican cuentas ligadas a personas políticamente expuestas (PEP), los controles de fiscalización se refuerzan para garantizar el cumplimiento normativo.

Sin perjuicio económico al Estado

Ambos extrabajadores coincidieron con lo planteado por la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas de Panamá: no existe registro de perjuicio económico causado por la constructora al Estado, por lo que no habría delito precedente.

Una misiva firmada por el secretario general encargado del Tribunal de Cuentas, Gustavo Bonilla, certifica la inexistencia de lesión patrimonial, debilitando la teoría de blanqueo de capitales vinculada al caso.

Donaciones y cronograma judicial

El abogado Carlos Carrillo ha sostenido que se intenta criminalizar donaciones debidamente sustentadas para vincular a su cliente en la investigación. Reiteró que dichos aportes no se recibieron durante el mandato presidencial 2009-2014, sino en periodo de campaña electoral, conforme a la ley.

Para este jueves se espera la comparecencia de cuatro personas —tres peritos y un testigo— como parte del cronograma judicial. La fiscal Ruth Morcillo indicó que confía en iniciar la fase de alegatos el miércoles 11 de febrero.