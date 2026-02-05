Gobierno responde a arbitraje de CK Hutchison por puertos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, rechazó las recientes declaraciones de Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, tras el anuncio de un proceso de arbitraje internacional contra el Estado panameño.

El mandatario también reaccionó al pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) relacionado con el contrato portuario.

“Panamá es un Estado de Derecho y respeta las decisiones del Órgano Judicial, que es independiente del Gobierno Central”, escribió Mulino en su cuenta de X.

Fallo de la Corte desata el conflicto

El arbitraje surge luego de que la CSJ declarara inconstitucional el contrato de concesión de 1997 que otorgó a Panama Ports Company la operación por 25 años de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en áreas estratégicas cercanas al Canal de Panamá.

El fallo dejó sin efecto también las adendas y la prórroga automática aprobada en 2021.

La decisión respondió a dos demandas presentadas en julio de 2025 por el contralor general, Anel Flores, quien alegó la existencia de cláusulas lesivas para el Estado panameño.

La noche del martes 3 de febrero, la empresa divulgó un comunicado anunciando el inicio del arbitraje internacional, alegando que la decisión judicial habría causado “daños graves e inminentes”, además de señalar que medidas similares no se han aplicado a otros contratos del sector.

Cancillería defiende la decisión judicial

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró, mediante comunicado, que el fallo responde a una decisión:

“Estrictamente jurídica, adoptada en un ejercicio legítimo de las facultades soberanas del Órgano Judicial”.

La Cancillería de Panamá subrayó el respeto del Gobierno a la independencia de los poderes del Estado y exhortó a todas las partes —nacionales e internacionales— a actuar bajo el mismo principio.

Asimismo, recordó que la neutralidad del Canal de Panamá está protegida por el derecho internacional, el Tratado de Neutralidad y la Constitución.

Añadió que cualquier controversia sobre concesiones portuarias debe resolverse dentro del marco legal vigente, manteniendo una política exterior basada en la no injerencia y el respeto mutuo entre Estados.

Contralor: “Están en su derecho”

Sobre el proceso iniciado por PPC, el contralor Anel Flores indicó que la empresa puede recurrir a las instancias legales correspondientes.

“No tengo ninguna reacción. Es su derecho; este es un Estado de Derecho. Ellos tienen instancias a recurrir; realmente no tengo mucho más criterio que darles en este momento”, expresó.

Flores agregó que el proceso se encuentra en una fase inicial, por lo que aún es “muy incipiente”.