Idaan ejecuta cortes masivos a clientes morosos

Operativo nacional de cortes de agua

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) inició este miércoles 4 de febrero un operativo nacional de cortes de agua potable por morosidad, dirigido tanto a clientes residenciales como comerciales que mantienen cuentas pendientes.

La medida busca reducir la alta deuda acumulada y fortalecer la recaudación necesaria para sostener la operación del sistema hídrico.

Deuda supera los $96 millones

La directora comercial del Idaan, Marvina Ábrego, informó a Crítica que la morosidad de los clientes residenciales asciende a $80.2 millones, mientras que los clientes comerciales adeudan otros $16 millones.

Detalló que la provincia de Panamá encabeza la lista de mayor morosidad, con una deuda que alcanza los $10.2 millones.

Llamado a realizar arreglos de pago

Ábrego explicó que los usuarios en mora pueden acercarse a las agencias de cobro o gestionar arreglos de pago mediante banca en línea, con el fin de evitar la suspensión del servicio.

Reiteró que los cortes se aplicarán a quienes mantengan entre dos y tres meses de atraso en la factura.

Recaudación sostiene plantas potabilizadoras

La funcionaria subrayó que el pago oportuno del servicio es vital para el funcionamiento del sistema, ya que de esa recaudación depende el mantenimiento de unas 56 plantas potabilizadoras a nivel nacional.

“Instamos a los clientes a pagar su tarifa de agua potable porque de esto depende la institución”, manifestó.

Operativos seguirán todo el año

El Idaan confirmó que los operativos de suspensión del suministro se mantendrán de forma permanente durante todo el año en distintas regiones del país, como parte de su estrategia para reducir la morosidad y garantizar la continuidad del servicio.