¡Al rescate del mar! Retirarán naves abandonadas en Colón

Durante el recorrido, las autoridades identificaron un total de nueve embarcaciones en estado de abandono, la mayoría de ellas oxidadas y en condiciones no aptas para permanecer en el mar.

 

Con el objetivo de sanear las aguas y preservar el ecosistema marino de la provincia de Colón, autoridades locales y miembros del Comando Sur de la Embajada de los Estados Unidos realizaron una inspección en el área frente a la base Cristóbal Colón (Sherman), donde se encuentran varias embarcaciones abandonadas desde hace años.

Durante el recorrido, las autoridades identificaron un total de nueve embarcaciones en estado de abandono, la mayoría de ellas oxidadas y en condiciones no aptas para permanecer en el mar. Se advirtió que estas naves representan un riesgo ambiental debido a la posible presencia de materiales contaminantes en su interior.

Mediante la coordinación con el Comando Sur, se busca gestionar el retiro de estas estructuras marítimas con el fin de reducir los niveles de contaminación, proteger la vida marina y prevenir accidentes en esta zona estratégica, ubicada cerca de las esclusas del Canal de Panamá.

La zona inspeccionada también es un área de protección de la vida silvestre, hogar de diversas especies. Además, cuenta con una antigua fortificación española a la salida del río Chagres, que representa un atractivo turístico tanto para visitantes nacionales como extranjeros.

La comitiva estuvo conformada por el gobernador de la provincia atlántica, Julio Hernández; el mayor Francisco Perea, del Servicio Nacional Aeronaval; Gilberto Flores, representante de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP); y miembros del Comando Sur.
 

