Alcalde Galván exige pago de impuestos para mejorar situación social de Colón

Durante la sesión del Consejo Municipal de Colón, celebrada este 5 de noviembre en el auditorio del Centro de Arte y Cultura, el alcalde Diógenes Galván centró su intervención en una reflexión sobre el panorama económico que atraviesa el distrito, destacando la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias para el bienestar de la comunidad.

El alcalde Galván expresó su preocupación por el incumplimiento del pago de impuestos por parte de varias empresas establecidas en la Zona Libre de Colón, así como por los puertos marítimos que operan en el distrito, pero que no contribuyen a las finanzas municipales. Aseguró que esta situación tiene un impacto negativo en los recursos disponibles para afrontar los problemas sociales y las necesidades de la ciudad.

Asimismo, señaló que algunas empresas contratistas que prestan servicios a la Autoridad del Canal de Panamá también se niegan a pagar impuestos municipales, lo que agrava aún más la situación financiera del municipio.

"Esta falta de pago repercute directamente en la capacidad de la municipalidad para atender las necesidades de la ciudad y sus comunidades. La escasez de recursos dificulta la solución de problemas urgentes, como la creciente presencia de personas en situación de calle", comentó Galván durante su intervención.

El alcalde destacó que, a pesar de contar con un número limitado de personal municipal, se está haciendo un esfuerzo por ubicar a estas personas en lugares adecuados para su rehabilitación y atención. Sin embargo, subrayó que la falta de recursos económicos limita la efectividad de estas acciones, lo que hace aún más urgente la colaboración de todos los sectores económicos del distrito.

Galván concluyó su intervención haciendo un llamado a la responsabilidad de las empresas y ciudadanos, instando a que cumplan con sus obligaciones fiscales para poder generar los fondos necesarios que permitan a la municipalidad atender los problemas más acuciantes de Colón y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

