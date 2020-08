Alcalde Lee anuncia demandas por calumnia e injuria contra Mauricio Valenzuela

El acalde de la provincia de Colón, Alex Lee afirmó que sus hijos presentarán una demanda por calumnia e injuria contra Mauricio Valenzuela. director del medio digital Foco.

Mis hijos tomaron la decisión de poner una demanda contra Valenzuela porque inventó una noticia, dijo el alcalde Lee.

Indicó que producto de la noticia han estado recibiendo amenazas por parte de "unos inadaptados de las redes sociales", principalmente contra sus hijos.

Señaló que la denuncias será interpuesta entre miércole y jueves cuando cuenten con todas las pruebas.

Lee calificó de falsa acusación del medio Foco Panamá, que lo señala de haber estado involucrado en una fiesta de quinceaños, en el interior del país.

Indicó que él no tiene ninguna hija de 15 años de edad, ni ha participado en ninguna fiesta de quinceaños, sino que se encuentra, como todo padre, con sus hijos.

De acuerdo con Foco Panamá, la noche del sábado, la policía llegó a una villa, en un área hotelera en Río Hato, donde se estaría celebrando un quinceaños

Publicidad

#NacionalCri Declaraciones del alcalde Alex Lee, respecto a lo sucedido el fin de semana. Asegura que tomará acciones legales. @C3Calito pic.twitter.com/W8qLTClwnW — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) August 31, 2020

El Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dijo más temprano que está a la espera de informes sobre denuncias divulgadas en los medios de comunicación y redes sociales, sobre el presunto traslado del alcalde de Colón, Alex Lee a la provincia de Coclé.

"Nadie está por encima de la ley”, reiteró y se aplicarán sanciones en el caso que correspondan.

No obstante, Lee, mediante un video, indicó que él está en su casa con su familia y todo lo señalado en totalmente falso.

Dijo que esto busca distraer la conducta delictiva, que tuvo hace unos días Valenzuela en contra de Roberto Gómez.

Añadió que la casa en que se encuentra en Río Hato (Decameron), no es de él, sino prestada, debido a que por sus múltiples obligaciones, no ha podido compartir con sus hijos y eso es lo que hacía.