CAF aprueba préstamo de $500 millones para apoyar al agro y las Pymes

El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF informó este martes que aprobó un préstamo de hasta 500 millones de dólares al estatal Banco Nacional de Panamá destinado al fortalecimiento del agro y de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

"Se espera que la operación beneficie a más de 3.300 pequeñas y medianas empresas, al menos 1.000 de ellas lideradas por mujeres. El 50 % de los recursos se destinarán a zonas rurales, para promover el crecimiento sostenible e inclusivo del sector productivo panameño (...)con especial énfasis en el sector agropecuario y agroindustrial", precisó el multilateral.

El Banco Nacional de Panamá juega un rol clave en la ejecución de políticas públicas, administración de fondos gubernamentales y apoyo a sectores productivos estratégicos, especialmente la agricultura, instituciones financieras y financiamiento de viviendas de interés social, destacó un comunicado de CAF.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, indicó que el financiamiento aprobado al Banco Nacional de Panamá "fortalece el sector productivo panameño, contribuye a impulsar la soberanía alimentaria y refuerza" la "determinación" del multilateral "de promover un crecimiento sostenible e inclusivo en la región".