CCIAP: ‘1 millón de panameños en busca de empleo’

Panamá enfrenta hoy uno de los retos más importantes de su agenda nacional: generar empleo para más de un millón de personas que buscan una oportunidad laboral. Así lo señaló Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), quien destacó que este escenario abre una oportunidad clave para reactivar la economía y fortalecer la estabilidad de las familias panameñas.

Esta no es una estadística más, es el reflejo de una presión social que se siente en cada hogar del país. Para la CCIAP, la prioridad nacional es indiscutible: Panamá necesita reactivar su motor económico y generar plazas de empleo formal, porque sin trabajo no hay paz ni estabilidad para las familias panameñas.

Uno de los puntos más contundentes señalados por Arias es la necesidad de reactivar la mina de cobre. Más allá del debate ideológico, el líder empresarial destaca el impacto real en el bolsillo del país: la mina representaba compras anuales de entre 800 millones y mil millones de dólares a proveedores y empresas locales.

"La mina puede ser un catalizador no solamente de empleo, sino de circulante", afirmó Arias. Ese dinero, que antes corría en la economía nacional, hoy es un vacío que se siente en el comercio y en la generación de empleos directos e indirectos.

A pesar del panorama actual, las proyecciones no son del todo sombrías. Se estima que la economía panameña crecerá un 4% este año, con una tendencia de entre el 4% y el 5% para los años venideros.

Con el inicio del nuevo año a la vuelta de la esquina, Panamá entra en una etapa de definiciones. Proyectos como la mina y la gestión hídrica en Río Indio se perfilan como las piezas clave para que el engranaje económico vuelva a girar a toda marcha.

En la calle, el mensaje de la ciudadanía es directo. No se trata de discursos políticos ni de promesas a largo plazo; se trata de la capacidad de pagar la comida, la luz y la educación de los hijos. Cada día que el país pasa sin decisiones concretas, es un día que se le resta a ese millón de panameños que espera una respuesta.

La pregunta que queda en el aire es obligatoria: ¿Seguiremos esperando que las soluciones lleguen solas o tomaremos las decisiones necesarias para que Panamá vuelva a trabajar?