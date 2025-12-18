Nacional - 18/12/25 - 12:00 AM

CCIAP: ‘1 millón de panameños en busca de empleo’

Por: Redacción Crítica -

Panamá enfrenta hoy uno de los retos más importantes de su agenda nacional: generar empleo para más de un millón de personas que buscan una oportunidad laboral. Así lo señaló Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), quien destacó que este escenario abre una oportunidad clave para reactivar la economía y fortalecer la estabilidad de las familias panameñas.

Esta no es una estadística más, es el reflejo de una presión social que se siente en cada hogar del país. Para la CCIAP, la prioridad nacional es indiscutible: Panamá necesita reactivar su motor económico y generar plazas de empleo formal, porque sin trabajo no hay paz ni estabilidad para las familias panameñas.

Uno de los puntos más contundentes señalados por Arias es la necesidad de reactivar la mina de cobre. Más allá del debate ideológico, el líder empresarial destaca el impacto real en el bolsillo del país: la mina representaba compras anuales de entre 800 millones y mil millones de dólares a proveedores y empresas locales.

"La mina puede ser un catalizador no solamente de empleo, sino de circulante", afirmó Arias. Ese dinero, que antes corría en la economía nacional, hoy es un vacío que se siente en el comercio y en la generación de empleos directos e indirectos.

A pesar del panorama actual, las proyecciones no son del todo sombrías. Se estima que la economía panameña crecerá un 4% este año, con una tendencia de entre el 4% y el 5% para los años venideros.

Con el inicio del nuevo año a la vuelta de la esquina, Panamá entra en una etapa de definiciones. Proyectos como la mina y la gestión hídrica en Río Indio se perfilan como las piezas clave para que el engranaje económico vuelva a girar a toda marcha.

Te puede interesar

Lluvias atípicas en Azuero reducen la oferta de los productos del mar

Lluvias atípicas en Azuero reducen la oferta de los productos del mar

 Diciembre 17, 2025
Nueva polémica en la elección de patronos en la Feria de La Chorrera

Nueva polémica en la elección de patronos en la Feria de La Chorrera

Diciembre 17, 2025
Don Bosco celebrará su Desfile de la Mágica Navidad este 21 de diciembre

Don Bosco celebrará su Desfile de la Mágica Navidad este 21 de diciembre

 Diciembre 17, 2025
Auditoría de la mina arrancó y será pública: MiAmbiente promete informes

Auditoría de la mina arrancó y será pública: MiAmbiente promete informes

Diciembre 17, 2025
Corte en candela: López vuelve al ojo del huracán por chats con Planells

Corte en candela: López vuelve al ojo del huracán por chats con Planells

 Diciembre 17, 2025

En la calle, el mensaje de la ciudadanía es directo. No se trata de discursos políticos ni de promesas a largo plazo; se trata de la capacidad de pagar la comida, la luz y la educación de los hijos. Cada día que el país pasa sin decisiones concretas, es un día que se le resta a ese millón de panameños que espera una respuesta.

La pregunta que queda en el aire es obligatoria: ¿Seguiremos esperando que las soluciones lleguen solas o tomaremos las decisiones necesarias para que Panamá vuelva a trabajar?

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver
28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas

28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas
Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado

Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí