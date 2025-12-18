Canal de Panamá entregó al Estado $2,965 millones en dividendos

El Estado recibió los dividendos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) correspondientes al año fiscal 2025, por un monto de $2,965 millones, que ingresarán al Tesoro Nacional para financiar proyectos de inversión en el país.

Esta cifra se divide en $2,372 millones como excedente económico de la operación de la vía, sumados a B/.591 millones en concepto de pago por derechos por tonelada y B/.2 millones por el pago de tasas por servicios públicos.

La suma representa $500 millones más que los aportes registrados en el año 2024.

Esta mejora se debe al aumento del promedio de tránsitos por el Canal que, de 25 diarios en el año 2024, subió a 33 diarios este año.

El cheque fue entregado al presidente por Jaime Anderson, capataz del taller de mecánica con 17 años de servicio, en representación de la fuerza laboral de la más importante empresa del país y descendiente de inmigrantes antillanos que llegaron a Panamá para construir la vía.

“Ver esto aquí es ver el Canal en grande”, manifestó el presidente Mulino, quien felicitó a los trabajadores por su desempeño.

La ceremonia de entrega se realizó en las instalaciones de la División de Administración y Mantenimiento de Flotas y Equipos de la ACP, en la provincia de Colón. El presidente estuvo acompañado en este acto por los ministros para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el administrador y la subadministradora de la ACP, Ricaurte Vásquez e Ilya Espino de Marotta, junto a los colaboradores de la División de Mantenimiento de Flotas y Equipos.

Una fuerte sequía afectó las operaciones del Canal de Panamá, el único de agua dulce en el mundo, durante el 2023 y parte de 2024.

Los ingresos del Canal aumentaron un 14,4 % en el año fiscal 2025, respecto al anterior, y alcanzaron los 5.705 millones de dólares, un monto que incluso excedió lo presupuestado para el período (5.623,5 millones de dólares), según informó la administración de la vía interoceánica en octubre pasado.

El presupuesto del 2025 contemplaba una utilidad neta de 3.761 millones de dólares y un aporte directo al Estado panameño de 2.789,5 millones, que al final fue superada.

Sin embargo, el Canal proyecta ingresos por 5.207,2 millones de dólares en el 2026, menos que en el año precedente, como consecuencia de una reducción de los tránsitos de barcos por la vía derivada del clima de incertidumbre que seguirá marcando a la economía mundial.

“Los aportes son un reflejo del sobresaliente desempeño de la vía interoceánica durante el año fiscal 2025, marcado por el retorno de los niveles de los lagos a condiciones de normalidad, lo que permitió mantener un calado de 50 pies incluso durante la estación seca. Como resultado, el promedio diario de tránsitos de alto calado se ubicó en 33, frente a los 27 registrados el año anterior, impactado por el fenómeno de El Niño”, señala el comunicado de prensa de la ACP.