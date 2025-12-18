Residentes de Juan Díaz se quejan de aguas turbias; IDAAN promete arreglarlo

Ante las quejas de residentes de Juan Díaz por el agua turbia que sale de sus grifos, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) aclaró que el problema surge de un reciente operativo de reparaciones en la red de distribución.

El fin de semana pasado, el IDAAN ejecutó la iniciativa "Panamá sin fugas" en ese sector, con el objetivo de reducir pérdidas y optimizar el servicio.

Durante el pasado sábado y domingo, los equipos técnicos repararon más de 60 fugas en tuberías, una acción que incrementa la presión hidráulica y mejora el suministro general en la zona.

“Estas intervenciones son esenciales para fortalecer la infraestructura y garantizar el servicio de agua para los hogares”, explicó el Idaan en un comunicado oficial.

El Idaan detalló que, en los días siguientes al operativo, es común observar remociones de sedimentos acumulados en las tuberías. Este proceso natural se regularizará de manera progresiva a medida que el sistema se estabilice. Para acelerarlo, la institución aplica el procedimiento "hidromod", que consiste en abrir hidrantes y válvulas.

EI Idaan insta a los residentes a dejar correr el agua por unos minutos hasta que recupere su claridad habitual. Esto elimina los sedimentos atrapados en las tuberías internas de las viviendas y evita riesgos innecesarios.

“El agua suministrada cumple con estándares de potabilidad una vez que se asienta", agregaron las autoridades.

Los usuarios pueden reportar incidencias a través de la línea 800-Idaan o la app oficial del Idaan.

Este tipo de operativos forma parte de un plan nacional para modernizar la red, que pierde cerca del 50% de su agua por fugas en algunas áreas. En Juan Díaz, una zona de alta demanda residencial y comercial, estas acciones buscan prevenir cortes prolongados.

No obstante, los residentes piden consideración debido a las molestias ocasionadas.