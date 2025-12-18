Peñalba niega haber recibido fondos postelectorales

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, aseguró ayer que no ha recibido fondos poselectorales ni su administración ha manejado fondos de la llamada “descentralización paralela”, esto, luego de un informe divulgado por la Contraloría General de la República.

“Transparencia y de la verdad absoluta. No hemos recibido un solo centavo de fondos postelectorales, ni tampoco de la descentralización paralela”, señaló Peñalba junto a un comunicado de prensa de la administración de la Alcaldía.

La nota insta a la población a no “dejarse llevar por versiones malintencionadas que buscan confundir”.

Las declaraciones de la jefa municipal se dan un día después de que la Subdirección Nacional de Rendición de Cuentas informara que recibió tres rendiciones de cuentas por un monto de $616,055.31, recursos que, según el reporte, correspondían a Peñalba en concepto de financiamiento poselectoral, tras haber resultado electa por la libre postulación.

Además, la Contraloría señaló que, en el ámbito municipal, las alcaldesas por libre postulación Irma Hernández, del distrito de San Miguelito, y Peñalba no registran rendiciones de cuentas dentro del plazo establecido, pese a haber recibido financiamiento político postelectoral.