ALCALDE MAYER ENCIENDE LA NAVIDAD EN LA CIUDAD CAPITAL

La Navidad iluminó la ciudad de Panamá este domingo 30 de noviembre, cuando el alcalde Mayer Mizrachi lideró el gran encendido del árbol navideño en la Cinta Costera, un espectáculo lleno de magia que reunió a miles de familias panameñas.

Este icónico árbol fue patrocinado por la Global Bank, como parte del compromiso de la empresa con iniciativas que fortalecen la conexión comunitaria y celebración de las tradiciones panameñas.

La velada contó con presentaciones culturales y artísticas que pusieron a todos a disfrutar. En tarima brillaron Anyuri, Disco Virtual, Rickyplops y Baby Karen, quienes aportaron ritmo y alegría al inicio oficial de la temporada.

Simultáneamente, quedaron iluminados los 26 puntos navideños distribuidos en Panamá Centro, Este y Norte, llevando espíritu festivo a parques, avenidas, rotondas y espacios comunitarios de toda la capital.

“El objetivo es que cada comunidad viva la Navidad cerca de casa, en un ambiente seguro y familiar”, expresó el alcalde Mizrachi, reafirmando su compromiso de impulsar experiencias que unen a la ciudad.

Este año, unos 15 millones de foquitos iluminan la ciudad capital a través de los 26 sitios y parques contemplados por la Alcaldía de Panamá en el Festival Internacional Navideño 2025 City Of Star.

Este esfuerzo representa más de 600 km si fueran extendidos en línea recta cada uno de los elementos de iluminación.