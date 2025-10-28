Alcaldesa de Arraiján pide agilizar investigaciones sobre 25 denuncias

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, ha solicitado al Contralor General de la República, Anel Flores, acelerar las auditorías e investigaciones relacionadas con las presuntas irregularidades ocurridas durante la pasada administración municipal.

Peñalba señaló que ha presentado 25 denuncias respaldadas por “pruebas contundentes” que evidencian el manejo indebido de más de 3 millones de dólares.

Asimismo, la alcaldesa reveló que sostuvo una reunión con el Procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez, a quien pidió impulsar los casos en curso, con el fin de recuperar los fondos mal manejados y sancionar a los responsables de estos actos que, según ella, “atentan contra el distrito y su gente”.

“Existen proyectos financiados con fondos de descentralización que fueron fragmentados deliberadamente, pagos efectuados a empresas sin el refrendo correspondiente, y transferencias y pagos irregulares”, detalló Peñalba.

Además, la alcaldesa destacó que se han encontrado pruebas de pagos a funcionarios que no cuentan con justificación.

Peñalba reafirmó su compromiso de luchar por la recuperación de cada centavo mal utilizado, seguir exigiendo justicia y garantizar que los recursos públicos sean utilizados en beneficio de la comunidad.

