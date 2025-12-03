Alcaldía anuncia descuento del 10% en pagos anuales de negocios y publicidad

La Alcaldía de Panamá anuncia un descuento del 10% al pagar la totalidad de los impuestos anuales de negocios y publicidad en enero del 2026.

Para recibir este beneficio, los contribuyentes pueden acceder a través de la Alcaldía Digital y presentar su declaración jurada, generar su liquidación y validar que se haya aplicado el 10% de descuento.

Métodos de pago:

1. Banca en línea

2. Cajeros automáticos

3. Alcaldía Digital

4. Todos los Centros de Recaudación de la Alcaldía de Panamá.

Con este descuento la institución busca ofrecer a los contribuyentes la facilidad para ponerse al día con su situación fiscal, al tiempo de asegurar los ingresos esenciales para ofrecer servicios de calidad a las comunidades del distrito capital.