Nacional - 03/12/25 - 11:24 AM

Alcaldía anuncia descuento del 10% en pagos anuales de negocios y publicidad

Para recibir este beneficio, los contribuyentes pueden acceder a través de la Alcaldía Digital

 

Por: Redacción / Crítica -

La Alcaldía de Panamá anuncia un descuento del 10% al pagar la totalidad de los impuestos anuales de negocios y publicidad en enero del 2026.

Para recibir este beneficio, los contribuyentes pueden acceder a través de la Alcaldía Digital y presentar su declaración jurada, generar su liquidación y validar que se haya aplicado el 10% de descuento.

Métodos de pago:
1. Banca en línea
2. Cajeros automáticos
3. Alcaldía Digital
4. Todos los Centros de Recaudación de la Alcaldía de Panamá.

Con este descuento la institución busca ofrecer a los contribuyentes la facilidad para ponerse al día con su situación fiscal, al tiempo de asegurar los ingresos esenciales para ofrecer servicios de calidad a las comunidades del distrito capital.

