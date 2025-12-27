Nacional - 27/12/25 - 01:37 PM

Alcaldía de Arraiján tomará acciones legales por bloqueo de vía hacia playa

El bloqueo de la vía se considera una “intervención no autorizada y malintencionada” para impedir el libre acceso y el uso adecuado de este espacio público por parte de la comunidad.

 

A través de un comunicado, la Alcaldía del distrito de Arraiján informó que sancionará a los responsables de haber bloqueado el acceso público a la playa de Vista Alegre.

En un video difundido en las redes sociales del municipio de Arraiján se observa un camión volquete depositando grandes rocas sobre el camino de tierra que conduce a esta playa.

Según el comunicado, recientemente funcionarios del municipio habían retirado una cerca que “obstruía indebidamente el paso” hacia el área de playa.

“Como administración municipal no vamos a permitir que ningún particular, de forma arbitraria o con mala fe, obstruya espacios que pertenecen a todos”, indica el comunicado.

Agrega, además, que las rocas serán retiradas y el área se mantendrá libre, accesible y protegida para el disfrute ciudadano.

Desde inicios de este año, la alcaldesa Stefany Peñalba inició un proceso de recuperación de espacios públicos en diversos puntos del distrito que ha implicado la remoción de locales comerciales.

En mayo de este año, el Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia” delimitó la línea de alta marea ordinaria y el área de servidumbre de playa.

 

