Alcaldía de San Carlos decreta prohibición de tarifas en playas

La Alcaldía de San Carlos emitió un nuevo decreto en el cual adiciona otras disposiciones relacionadas con el ingreso a las playas de este distrito.

El nuevo decreto prohíbe de manera expresa, total y definitiva el cobro de cualquier tipo de tarifa, contribución, cuota, propina, peaje, pago voluntario y donación obligatoria.

De igual modo, se prohíbe cualquier otra contraprestación bajo cualquier denominación, ya sea directa o indirecta, por el acceso, ingreso, tránsito o permanencia en playas del distrito de San Carlos.

En uno de los párrafos del decreto alcaldicio se advierte que esta medida no aplica a estacionamientos ubicados en zonas privadas, siempre que tengan los permisos municipales.

El artículo segundo prohíbe que cualquier entidad municipal, junta comunal, autoridad local, empresa, organización, asociación o persona autorice, realice, permita o acepte cobros en espacios públicos.

Además, se faculta a funcionarios de cumplimiento, jueces comunitarios e inspectores municipales para retirar, remover o desmantelar cualquier estructura que restrinja el ingreso a las playas.

El documento, que lleva la firma del alcalde Antonio Pope Bernal, también prohíbe los "cobros encubiertos" bajo la figura de "seguridad, vigilancia, mantenimiento, propinas" o conceptos similares.

Las multas por infringir las normas de este decreto van de $500.00 a $1,000.00, los cuales deberán ser pagados en el plazo de un día.

Adicionalmente, se limita a 140 el número de vehículos que podrán ingresar a las playas de San Carlos, aunque deja a discreción de los organismos de seguridad el reducir esta cifra.