Nacional - 09/2/26 - 12:54 PM

Alcaldía de San Carlos decreta prohibición de tarifas en playas

Las multas por infringir las normas de este decreto van de $500.00 a $1,000.00, los cuales deberán ser pagados en el plazo de un día.

 

Por: Eric Montenegro/Crítica -

La Alcaldía de San Carlos emitió un nuevo decreto en el cual adiciona otras disposiciones relacionadas con el ingreso a las playas de este distrito.

El nuevo decreto prohíbe de manera expresa, total y definitiva el cobro de cualquier tipo de tarifa, contribución, cuota, propina, peaje, pago voluntario y donación obligatoria.

De igual modo, se prohíbe cualquier otra contraprestación bajo cualquier denominación, ya sea directa o indirecta, por el acceso, ingreso, tránsito o permanencia en playas del distrito de San Carlos.

En uno de los párrafos del decreto alcaldicio se advierte que esta medida no aplica a estacionamientos ubicados en zonas privadas, siempre que tengan los permisos municipales.

El artículo segundo prohíbe que cualquier entidad municipal, junta comunal, autoridad local, empresa, organización, asociación o persona autorice, realice, permita o acepte cobros en espacios públicos.

Además, se faculta a funcionarios de cumplimiento, jueces comunitarios e inspectores municipales para retirar, remover o desmantelar cualquier estructura que restrinja el ingreso a las playas.

Te puede interesar

BID invertirá más de $1.000 millones en Panamá en el 2026

BID invertirá más de $1.000 millones en Panamá en el 2026

 Febrero 09, 2026
MiAmbiente garantiza agua segura para culecos en Herrera con 25 permisos

MiAmbiente garantiza agua segura para culecos en Herrera con 25 permisos

 Febrero 09, 2026
Senniaf ordena revisión total de albergue tras denuncias de irregularidades

Senniaf ordena revisión total de albergue tras denuncias de irregularidades

Febrero 09, 2026
Panamá se sienta con el BID y recibe espaldarazo a su economía

Panamá se sienta con el BID y recibe espaldarazo a su economía

 Febrero 09, 2026
¡Atención! Lotería Nacional ajusta fechas de sorteos por Carnavales

¡Atención! Lotería Nacional ajusta fechas de sorteos por Carnavales

 Febrero 09, 2026

El documento, que lleva la firma del alcalde Antonio Pope Bernal, también prohíbe los "cobros encubiertos" bajo la figura de "seguridad, vigilancia, mantenimiento, propinas" o conceptos similares.

Las multas por infringir las normas de este decreto van de $500.00 a $1,000.00, los cuales deberán ser pagados en el plazo de un día.

Adicionalmente, se limita a 140 el número de vehículos que podrán ingresar a las playas de San Carlos, aunque deja a discreción de los organismos de seguridad el reducir esta cifra.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí