MiAmbiente garantiza agua segura para culecos en Herrera con 25 permisos

Se espera que en los próximos días otros propietarios de camiones cisterna acudan a MiAmbiente para tramitar la autorización correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos.

 

Por: Thays Domínguez/Crítica

A pocos días del inicio de las festividades del carnaval, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en la provincia de Herrera informó que ya se han expedido más de 25 permisos para la extracción de agua que será utilizada en los tradicionales culecos, como parte de la organización de esta importante celebración en la región.

De acuerdo con la entidad, se han habilitado cuatro puntos específicos para la captación de agua que abastecerá a los carros cisterna durante los días de carnaval: uno en el distrito de Ocú, otro en Santa María y dos en el río La Villa.

En este último, a la altura del puente, se instalarán motores y equipos especiales para facilitar la extracción y el llenado de los camiones que distribuirán el agua en las distintas plazas donde se desarrollan las actividades carnavalescas en la provincia.

Karina Rivera, jefa de Recursos Hídricos de MiAmbiente en Herrera, explicó que la institución ha realizado monitoreos históricos del caudal del río La Villa por más de 20 años.

Señaló que, pese a la situación especial registrada este año por temas de contaminación en el afluente, se efectuaron evaluaciones puntuales en los sitios tradicionalmente utilizados para la extracción de agua.

Las muestras fueron analizadas en el laboratorio de calidad de agua ubicado en Los Canelos de Divisa, y los resultados, según indicó la funcionaria, fueron favorables, determinando que el recurso hídrico cumple con los parámetros requeridos para uso recreativo durante el carnaval.

Rivera agregó que la experiencia de años anteriores sirve de referencia para la planificación, ya que en 2025 un total de 53 carros cisterna extrajeron agua de distintos ríos de Herrera.

Para este año, hasta el momento, se han solicitado 26 permisos, aunque se espera que en los próximos días otros propietarios de camiones cisterna acudan a MiAmbiente para tramitar la autorización correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos.

Las autoridades reiteraron que estas acciones buscan garantizar un desarrollo ordenado y seguro de los culecos, asegurando la disponibilidad del recurso y el cumplimiento de las normas ambientales durante una de las festividades más concurridas de la provincia de Herrera.

