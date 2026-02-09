Nacional - 09/2/26 - 02:34 PM

¡Atención! Lotería Nacional ajusta fechas de sorteos por Carnavales

El sábado 14 de febrero jugará el sorteo que originalmente estaba programado para el domingo 15.

 

Por: Redacción/Crítica -

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó este lunes sobre los cambios en las fechas en algunos sorteos debido a las festividades de Carnavales.

Según el comunicado de prensa de la entidad, el sábado 14 de febrero jugará el sorteo n.º 5539-4228, que originalmente estaba programado para el domingo 15.

Mientras que el sorteo intermedio n.º 3052-3292, correspondiente al miércoles 18 de febrero, se realizará el jueves 19 de febrero de 2026.

La Lotería reiteró que ambos sorteos se jugarán en la plaza Víctor Julio Gutiérrez, a las 3:00 p.m., su horario habitual.
 

