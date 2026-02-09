¡Atención! Lotería Nacional ajusta fechas de sorteos por Carnavales
El sábado 14 de febrero jugará el sorteo que originalmente estaba programado para el domingo 15.
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó este lunes sobre los cambios en las fechas en algunos sorteos debido a las festividades de Carnavales.
Según el comunicado de prensa de la entidad, el sábado 14 de febrero jugará el sorteo n.º 5539-4228, que originalmente estaba programado para el domingo 15.
LEE TAMBIÉN: Evaluna hace un llamado a la calma y a la reflexión con su último sencillo
Mientras que el sorteo intermedio n.º 3052-3292, correspondiente al miércoles 18 de febrero, se realizará el jueves 19 de febrero de 2026.
La Lotería reiteró que ambos sorteos se jugarán en la plaza Víctor Julio Gutiérrez, a las 3:00 p.m., su horario habitual.