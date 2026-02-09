Panamá se sienta con el BID y recibe espaldarazo a su economía

Panamá volvió a quedar en el centro de la conversación regional. Esta vez fue al acoger la 39ª Reunión de Gobernadores del Grupo BID del Istmo Centroamericano y República Dominicana.

En medio del encuentro, el presidente José Raúl Mulino sostuvo una reunión con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, cuy tema central fue: cómo mantener la economía firme y atraer inversión que sí llegue a la gente.

Para el BID, la estabilidad macroeconómica de Panamá sigue siendo la base para mover empleo y confianza.



Goldfajn dejó sobre la mesa el respaldo del organismo a proyectos estratégicos del país, incluyendo esquemas de financiamiento mixto y garantías público-privadas para empujar inversión privada, de esa que se traduce en obras y trabajo.

Mulino aprovechó el espacio para tocar un punto sensible: la educación. Invitó al BID a meterse de lleno en la modernización del sistema educativo, con énfasis en tecnología y digitalización.

La respuesta fue positiva. Desde el BID adelantaron que ya trabajan junto a Google en un proyecto regional de 60 mil becas, donde Panamá aparece como uno de los principales beneficiarios.

También se revisó el avance del acercamiento de Panamá a la OCDE, la integración regional, la interconexión eléctrica con Colombia, el impulso al centro logístico de Puerto Armuelles y varios proyectos de agua potable que siguen siendo urgentes en muchas comunidades.

Goldfajn anunció además que el BID pondrá a disposición del país asistencia técnica para diseñar e implementar un Plan de Acción enfocado en mejorar gobernanza, transparencia y adopción de estándares internacionales. Un tema que pesa y mucho cuando se habla de credibilidad afuera.

En materia regional, ambos destacaron el programa “América en el Centro”, con el que el BID busca bajar costos logísticos, integrar mercados y reforzar el papel de Panamá como eje estratégico de competitividad y desarrollo sostenible.

No es casualidad, dijo Goldfajn, que Panamá haya sido escogido como sede del encuentro. Para el BID, el país sigue jugando un rol clave como punto de conexión y diálogo en la región.