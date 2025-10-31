Nacional - 31/10/25 - 06:48 PM

Alcaldía de San Miguelito pagará prestaciones a exfuncionarios

La entrega se realizará en el área de recepción municipal, y los beneficiarios deberán presentar su cédula de identidad personal

 

Por: Redacción / Crítica -

La Alcaldía de San Miguelito informó que a partir del 6 de noviembre de 2025, los exfuncionarios municipales cuyos números de cédula fueron publicados podrán acercarse a la institución para retirar sus cheques de prestaciones laborales, por un monto total de B/.17,000.00 en este último pago del año.

La entrega se realizará en el área de recepción municipal, y los beneficiarios deberán presentar su cédula de identidad personal para efectuar el retiro.

Con este desembolso, la Alcaldía ejecuta el presupuesto de B/.100,000.00 destinado a exfuncionarios, cumpliendo así con los compromisos laborales pendientes. Además, la institución detalló que durante el 2025 se ha logrado pagar B/.1,110,000.00 en concepto de prestaciones, acreencias y arreglos de pago con la Caja de Seguro Social (CSS) y el SIACAP.

Este anuncio refleja el cumplimiento financiero y laboral de la administración municipal con los compromisos heredados de gestiones anteriores.


 

 

