Nacional - 26/10/25 - 11:44 AM

Alerta en el Caribe: Mar de fondo y vientos fuertes azotan la región

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el aviso estará vigente hasta las 11:59 p.m. del 28 de octubre

 

Por: Redacción / Crítica -

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un Aviso de Vigilancia por mar de fondo y vientos fuertes en sectores del Caribe, afectando a bañistas, pescadores y embarcaciones.

Según el boletín del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el aviso estará vigente hasta las 11:59 p.m. del 28 de octubre, e incluye las siguientes regiones:

  • Caribe Occidental: Bocas del Toro, Comarcas Ngäbe-Buglé y norte de Veraguas, con olas de 1.0 a 1.5 metros y vientos de 5 a 15 km/h.
  • Caribe Central: Colón (costa abajo y centro), con olas de 1.0 a 1.4 metros y vientos de 10 a 25 km/h.
  • Caribe Oriental: Colón (costa arriba) y Comarca Guna Yala, con olas de 1.0 a 1.6 metros y vientos que podrían alcanzar hasta 40 km/h.

Estas condiciones marítimas adversas son producto de los efectos indirectos del Huracán Melissa, ubicado al sureste de Jamaica, generando oleajes de precaución y vientos intensos en Colón y la Comarca Guna Yala.

SINAPROC recomienda a la población evitar ingresar al mar durante el periodo de vigilancia y mantener precaución, especialmente a bañistas, pescadores artesanales y embarcaciones menores. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) monitorea constantemente la situación.

Para emergencias, la ciudadanía puede comunicarse al 120-4429 o al 911.

 

Te puede interesar

 Octubre 26, 2025
