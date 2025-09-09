Nacional - 09/9/25 - 06:11 PM

¡Alerta en el MEF! Detectan posible software malicioso hoy

Por: Redacción / Crítica -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó este martes sobre un incidente de posible software malicioso detectado en una de sus estaciones de trabajo. 

Según la institución, los protocolos de seguridad se activaron de inmediato y se reforzaron las medidas preventivas en todo el sistema informático para contener la intrusión.

El MEF aseguró que ninguno de los sistemas centrales ni sus plataformas han sido comprometidos y continúan operando con total normalidad.

Además, el equipo técnico especializado implementa políticas de revisión constante para garantizar la protección de datos y fortalecer la ciberseguridad institucional.

La entidad reafirmó su compromiso de salvaguardar la información institucional y personal, asegurando que está adoptando todas las acciones necesarias siguiendo las mejores prácticas de la industria para prevenir futuros incidentes.

 

