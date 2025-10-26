Alerta en Herrera: Virus Oropouche suma ocho casos y detectan hantavirus

La provincia de Herrera registra ocho casos confirmados del virus Oropouche, la mayoría en el distrito de Ocú, informó la doctora Stacy Osorio, jefa regional de Salud Pública.

Se realizan operativos de eliminación de criaderos de mosquitos y campañas de prevención, recordando que controlar la propagación es una responsabilidad compartida entre la población y el sistema de salud.

La funcionaria pidió a los ciudadanos usar repelente, dormir bajo mosquiteros y acudir a los centros de salud ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, cansancio o molestias detrás de los ojos.

Hasta ahora, el país registra un total de 613 casos de Oropouche, detectados en siete regiones sanitarias: Panamá Metro, Veraguas, Panamá Oeste, Coclé, Panamá Norte, Los Santos y Herrera.

Hantavirus en Monagrillo

Respecto a un caso de hantavirus en Monagrillo, distrito de Chitré, Osorio señaló que el paciente ya se encuentra recuperado y fuera de peligro. Los equipos de salud realizaron investigaciones y trampeos preventivos; aunque se halló el roedor, los análisis descartaron presencia del virus.

Las autoridades recomiendan mantener patios limpios, almacenar alimentos correctamente y alimentar a los animales durante el día para evitar atraer roedores por la noche.

Osorio explicó que el cambio climático y la expansión urbana han llevado a los animales a acercarse a zonas habitadas, por lo que insistió en reforzar medidas de higiene y prevención sanitaria para reducir riesgos en la población.