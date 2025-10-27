Alerta Roja en tres provincias y la Comarca por huracán Melissa

La naturaleza no da tregua. Fuertes lluvias, ríos desbordados y deslizamientos tienen en vilo a comunidades de donde ya se reportan víctimas y decenas de familias evacuadas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) decretó este lunes Alerta Roja para varias zonas del país debido al aumento de las lluvias, el desbordamiento de ríos y los deslizamientos de tierra que han afectado a comunidades completas.

Según el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), la medida incluye el sur de los distritos de Soná y La Palma (Veraguas), Tonosí y Mariato (Los Santos), así como Barú, Renacimiento y Tierras Altas (Chiriquí).

Además, se mantiene Alerta Amarilla en la Comarca Ngäbe Buglé, tras la muerte de dos niñas de 5 y 8 años, arrastradas por una cabeza de agua cuando regresaban de clases.

El Sinaproc informó que decenas de familias han sido evacuadas y trasladadas a albergues temporales, donde reciben asistencia humanitaria de los equipos de respuesta interinstitucional.

Con la declaratoria de Alerta Roja, se activan todos los recursos humanos, logísticos y operativos del sistema para garantizar una reacción rápida ante posibles emergencias. Las autoridades también mantienen un monitoreo constante de los ríos y la evaluación de daños en las áreas más afectadas.

El Sinaproc hizo un llamado a la población a mantenerse informada por medios oficiales, evitar cruzar ríos o quebradas, y preparar un plan familiar de emergencia. También recordaron que cualquier situación de riesgo debe reportarse al 911 o a las líneas provinciales.