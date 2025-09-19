Nacional - 19/9/25 - 07:53 PM

Alexander Olivero llevará el talento panameño a Premios Juventud

Por: Redacción / Crítica -

El reconocido maquillador panameño Alexander Olivero representará a Panamá en los Premios Juventud 2025, que se celebrarán el próximo 25 de septiembre en el Figali Convention Center.

Con más de una década de experiencia y certificaciones de marcas como Estée Lauder, MAC y Elizabeth Arden, Olivero ha destacado en televisión, cine, moda y concursos internacionales.

Su talento lo llevó a formar parte del MUBA Team en el Fashion Week de París y a convertirse en mentor de reinas de belleza a nivel global.

Además, ha trabajado con MUBA Cosmetics y Miss Universe Cosmetics, consolidándose como estilista y maquillador oficial de Miss Universo desde la edición 71 en 2019, y como encargado de la imagen de reconocidas figuras públicas.

En esta nueva participación, Olivero reafirma su compromiso con la excelencia y representa con orgullo tanto a Panamá como a Venezuela en el mundo del maquillaje.

Síguelo en Instagram: @alexoliveromua

