Algo no cuadraba en el contenedor y aparecieron 301 paquetes de droga

La carga salió de Callao, Perú, pasaba por Panamá, tenía escala en Manzanillo, México, y apuntaba a, China.

 

Un contenedor sin sello de seguridad, en medio del movimiento normal de un puerto del Pacífico panameño, llamó la atención de los uniformados. 

Esa alerta terminó con la incautación de 301 paquetes de presunta sustancia ilícita, escondidos en cinco sacos dentro de un buque en tránsito.

La acción fue ejecutada por la Aeronaval, durante labores rutinarias de control del tráfico marítimo y portuario

El perfilamiento y la verificación del contenedor revelaron lo que se intentaba mover sin hacer ruido, usando a Panamá como punto de paso.

De acuerdo con la información oficial, la carga salió de Callao, Perú, pasó por Panamá, tenía escala en Manzanillo, México, y apuntaba a Qingdao, China. Una ruta larga, bien pensada, pero que se cayó por un detalle que no pasó desapercibido.

Tras el hallazgo, se coordinó de inmediato con la Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste, que realizó la diligencia de allanamiento y registro, dejando el caso en manos del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Este decomiso no es un hecho aislado. En lo que va de 2025, la Aeronaval ha sacado de circulación 63,578 paquetes de sustancias ilícitas, producto de 131 operaciones en mar, puertos y costas del país. Es una cifra que refleja el trabajo constante de unidades que, mientras muchos celebran o descansan, siguen firmes cerrándole el paso a la droga y defendiendo la seguridad de Panamá.

