Acodeco le cae "Snowland Panamá"; dueños deben explicar por qué no hay nieve

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), le cayó a "Snowland Panamá", tras una gran cantidad de quejas de ciudadanos.

El evento prometía nieve cayendo y actividades propias de la magia de la Navidad, sin embargo, al entrar al lugar, no había nada de eso y los que fueron aseguraron que era espuma de jabón.

La inspección se realiza luego de las múltiples quejas por presunta "publicidad engañosa".

Snowland Panamá, en su página web, se definiía como el "primer parque de nieve del país". Además, indican que ofrecerían desde el 23 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 en un local ubicado en el Caso Antiguo, actividades como "Tubing inflable, nieve cayendo, zonas heladas, patinaje en hielo y ski básico, entre otras cosas.

"El día de hoy realizamos una inspección en el lugar donde se ha podido percatar algunas situaciones que deberán ser explicadas por los dueños del evento en su momento y dándole pues esta acción pues respuesta inmediata a los consumidores", señaló la entidad.".

"Snowland Panamá" aclara que las imágenes y videos presentados para la promoción del evento "son referenciales y generadas con IA para mostrar el concepto visual del evento. Las entradas al lugar están $18.00,$45.00 y $75.00.