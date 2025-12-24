Nacional - 24/12/25 - 03:35 PM

Acodeco le cae "Snowland Panamá"; dueños deben explicar por qué no hay nieve

La inspección se realiza luego de las múltiples quejas por presunta "publicidad engañosa".

 

Por: Redacción / Web -

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), le cayó a "Snowland Panamá", tras una gran cantidad de quejas de ciudadanos.

El evento prometía nieve cayendo y actividades propias de la magia de la Navidad, sin embargo, al entrar al lugar, no había nada de eso y los que fueron aseguraron que era espuma de jabón. 

La inspección se realiza luego de las múltiples quejas por presunta "publicidad engañosa".

Snowland Panamá, en su página web, se definiía como el "primer parque de nieve del país". Además, indican que ofrecerían desde el 23 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 en un local ubicado en el Caso Antiguo, actividades como "Tubing inflable, nieve cayendo, zonas heladas, patinaje en hielo y ski básico, entre otras cosas.

"El día de hoy realizamos una inspección en el lugar donde se ha podido percatar algunas situaciones que deberán ser explicadas por los dueños del evento en su momento y dándole pues esta acción pues respuesta inmediata a los consumidores", señaló la entidad.".

"Snowland Panamá" aclara que las imágenes y videos presentados para la promoción del evento "son referenciales y generadas con IA para mostrar el concepto visual del evento.  Las entradas al lugar están $18.00,$45.00 y $75.00.

Te puede interesar

Acodeco le cae "Snowland Panamá"; dueños deben explicar por qué no hay nieve

Acodeco le cae "Snowland Panamá"; dueños deben explicar por qué no hay nieve

 Diciembre 24, 2025
Comisión para los carnavales 'Alegoría 2026' de Colón aclara su situación

Comisión para los carnavales 'Alegoría 2026' de Colón aclara su situación

 Diciembre 24, 2025
CSJ admite amparo de Carrizo y magistrada María Eugenia López llevará el caso

CSJ admite amparo de Carrizo y magistrada María Eugenia López llevará el caso

 Diciembre 24, 2025
Lluvias aisladas, oleajes y vigilancia por fuertes vientos marcarán la Navidad

Lluvias aisladas, oleajes y vigilancia por fuertes vientos marcarán la Navidad

 Diciembre 24, 2025
Terminal de Changuinola colapsa por alta demanda de viajeros

Terminal de Changuinola colapsa por alta demanda de viajeros

Diciembre 24, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí
Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos

Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos
De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app

De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí