Pánico en la 5 de Mayo: abejas africanas desatan corredera

El reloj marcaba alrededor de la una y cuarenta y cinco de la tarde y la Avenida 5 de Mayo hervía como todos los días: gente caminando rápido, vendedores voceando su mercancía, buses pasando y el ruido típico del centro.

En segundos, todo cambió. Sin aviso, un enjambre de abejas africanizadas apareció en el área y lo que era rutina se convirtió en miedo puro.

La reacción fue inmediata: la gente salió corriendo, manoteándose la cabeza y buscando refugio como pudiera.

No hubo tiempo para preguntar qué pasaba. El instinto habló primero. Hombres, mujeres y adultos mayores corrieron entre gritos y empujones, tratando de alejarse de las picaduras.

La clásica corredera panameña se formó sin control, mientras algunos dejaban bolsos, compras y hasta puestos de venta tirados en el camino. El susto fue real y quedó grabado en los videos que, minutos después, inundaron las redes sociales.

Las imágenes muestran el nivel de tensión vivido en pleno centro capitalino. Personas cruzando la calle sin mirar, otras refugiándose en comercios y varias cubriéndose la cabeza mientras las abejas sobrevolaban el área.

No se trató de exageración ni de pánico colectivo sin razón: el peligro estaba ahí, y cualquiera podía terminar seriamente afectado.

Ante la situación, unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá se trasladaron al lugar para atender la emergencia. De acuerdo con el informe, se trató de un evento con alto riesgo, ya que ocurrió en una zona con gran concentración de personas.

Aunque al momento de la llegada ya no se encontraban ciudadanos en el punto exacto, sí se confirmó que varias personas resultaron picadas durante la estampida.

Los bomberos procedieron a asegurar el área y controlar el enjambre, aplicando una solución espumosa especializada para evitar que las abejas regresaran al sitio donde estaban establecidas.

Gracias a la rápida intervención, no fue necesario trasladar personas a centros médicos, aunque el personal reconoció que muchos afectados abandonaron el área por sus propios medios.

Las autoridades aprovecharon para hacer un llamado serio y directo a la población. Si usted se topa con una colmena o un enjambre de abejas africanizadas, no intente espantarlas ni lanzar objetos.

Ese tipo de reacción provoca ataques inmediatos y masivos. Lo correcto es alejarse con calma y avisar a las autoridades, especialmente en zonas concurridas.

Este tipo de emergencias tiende a aumentar durante la temporada de verano, cuando las abejas son desplazadas por la brisa y buscan nuevos lugares para asentarse.

El mensaje es claro: un descuido o una reacción impulsiva puede poner vidas en riesgo, sobre todo las de personas alérgicas.

Lo ocurrido en la 5 de Mayo dejó una advertencia para todos: el peligro puede aparecer en cualquier momento, incluso en el lugar más transitado de la ciudad.